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Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Burak Akay   | 16.05.2019
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale

Ege Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. 

Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

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