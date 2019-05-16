Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Çanakkale
Ege Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.