Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakası ve Ödül Töreninde konuşuyor
logo
Türkiye

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Murat Yüksel   | 23.11.2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Murat Yüksel/AA

Canakkale

Ege Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Marmara'ya doğru seyrini sürdürdü. 

Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Askerimize olan selamımızla çok büyük bir güç ve moral kazandık'

Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Gelibolu'nun koşucu teyzesi sporla kendini zinde hissediyor

Gelibolu'nun koşucu teyzesi sporla kendini zinde hissediyor
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor
Yazın 'Lapseki şeftalisi' kışın 'Trabzon hurması' üretiyorlar

Yazın 'Lapseki şeftalisi' kışın 'Trabzon hurması' üretiyorlar