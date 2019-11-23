Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Canakkale
Ege Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Marmara'ya doğru seyrini sürdürdü.
Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.