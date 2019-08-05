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Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu. Kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Fikret Delal   | 05.08.2019
Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

Rize

Alınan bilgiye göre, Rize merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Aynı mevkide bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla 2 kişi araçtan kurtarıldı. Hüseyin Çap ise araçtan atladığı sırada suya kapıldı.

Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu

Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, suya kapılan bir kişi kayboldu. Düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu kişiler, ambulansta ayakta tedavi oldu. ( Fikret Delal - Anadolu Ajansı ) 

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Çap için arama çalışması başlatıldı

Ekipler tarafından Hüseyin Çap'ı arama çalışması başlatıldı.

Olayın görgü tanığı Dinçer Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yanına giderek 2 kişiyi kurtardıklarını ancak bir kişinin suya kapıldığı anlattı.

Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Öte yandan, düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulansta ayakta tedavi olan bu kişiler, ekipler tarafından ilçe merkezindeki yakınlarına ulaştırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonrası Salarha yolu Dörtyol mevkisinde trafiğe açılan yolda kontrollü şekilde geçiş sağlanıyor.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı da geldi.

Sağanak, aralıklarla devam ediyor.

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