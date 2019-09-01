Euro
6.42
Dolar
5.84
BIST 100
96,030.47
Altın
1,529.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Rize'de yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu

Rize Valisi Kemal Çeber, kendilerinden haber alınamayan biri çocuk 6 kişiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 01.09.2019
Rize'de yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu

Rize

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğle saatleri itibarıyla Küçükçayır köyü Paşaçukuru Deresi mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan Çeber, 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından da derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek, yetkililerden yardım istemişti. Ancak bu kişilerle daha sonra telefonlarının şarjı bitmesi üzerine irtibat kesilmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Rize'de yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu

Rize'de yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu

Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin asırlık çivisiz camileri

Kıble Dağı'ndaki camiye Arap turist ilgisi

Kıble Dağı'ndaki camiye Arap turist ilgisi

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
SOLOTÜRK Rize'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Rize'de gösteri uçuşu yaptı