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Rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor

Antalya'da havanın ısınmasıyla açmaya başlayan çiçekler, görsel bir şölen sunuyor.

Ayşe Yıldız   | 07.05.2020
Rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, rengarenk çiçekler boy göstermeye başladı. 

Cadde ve sokaklarını narenciye çiçeklerinin süslediği Antalya'da, kırmızı, sarı, pembe, mor, mavi başta olmak üzere farklı renklerdeki çiçekler güzel görüntü oluşturuyor.

Doğaseverler, bölgedeki bin 300 bin 500 rakımlı dağlara giderek, kuş cıvıltıları eşliğinde çiçekleri seyretmenin keyfini yaşıyor.

Rengarenk çiçekler, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

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