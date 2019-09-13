Euro
6.26
Dolar
5.66
BIST 100
102,447.30
Altın
1,497.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Hamdi Çelikbaş   | 13.09.2019
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış
Brexit çıkmazının yeni çıkmazları
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika

Benzer haberler

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Sürücü kurslarına 'kota' geldi

Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İtfaiye hizmetlerinde 'hizmet alımına' iptal

İtfaiye hizmetlerinde 'hizmet alımına' iptal
İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi