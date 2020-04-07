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Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumuna yapılacak tüm başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.

Muhammet Emin Horuz   | 07.04.2020
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumuna yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Duyuruda, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID19 virüsü salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin 'https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu' adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir." ifadesine yer verildi.

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