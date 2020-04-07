Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumuna yapılacak tüm başvuru işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.
Ankara
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumuna yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler devam ettiği sürece başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılmasının gerekliliği vurgulandı.
Duyuruda, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID19 virüsü salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin 'https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu' adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.