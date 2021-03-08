Rasim Öztekin'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
Geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı, izleyicilerin yanı sıra kültür-sanat ve spor dünyasını da üzdü.
İstanbul
Rasim Öztekin'in vefatının ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."
TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi-sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’i kaybettik.— ibrahim eren (@ibrahimeren) March 8, 2021
İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu.
Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/7qTZeihzXC
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Türk tiyatrosunun ve sinemasının değerli ismi Rasim Öztekin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında, "Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız..— Cüneyt Arkın (@cuneytarkin) March 8, 2021
Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.. 😔
Mekanı Cennet Olsun 🤲 pic.twitter.com/tXthWpuSbb
Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, üzüntüsünü, "Melek gibi abimizdi. 'Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun." sözleriyle dile getirdi.
Komedyen, oyuncu, yönetmen ve karikatürist Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." dileğinde bulundu.
Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 8, 2021
Kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce Birol Güven'e mesaj attı
Oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer de çok üzgün olduğunu aktararak, "Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim." sözlerini paylaştı.
Çok üzgünüm— atademirer (@atademirer) March 8, 2021
Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim
Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/gXdiE6iUDG
Oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, "Oyuncu arkadaşımız Rasim Öztekin'i maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı. "Mekanı cennet olsun" temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir." şeklindeki mesajını paylaştı.
Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun— Birol Güven (@birolguven) March 8, 2021
" Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji...”seksenler” de de kullanılabilir. "https://t.co/gbsFOlgl05
Öztekin'in "Seksenler" dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Şoray Uzun, "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.
Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik. pic.twitter.com/ZkA3axUcKw— Şoray Uzun (@uzunsoray) March 8, 2021
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, "Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın Rasim Öztekin." değerlendirmesinde bulundu.
Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın #RasimÖztekin— Gülse Birsel (@gulseyazar) March 8, 2021
Spor kulüplerinden taziye mesajlarıGalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir Futbol kulüpleri de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan taziye mesajında, "Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili klübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Kıymetli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öztekin'e Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı
Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan sanatçı, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.
Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi.
Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım atan Öztekin, 1980-1992 arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.
Öztekin, 1992-1995 yılları arasında sırasıyla Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve yine Demet Akbağ'la "Mega Show" programlarına imza attı.
Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nı bir dönem izleyicinin beğenisine sunan sanatçı, 1994'te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup, oynadı.
Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.
İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu, sağlık sorunlarına işaret ederek, 21 Eylül 2020'de, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.
Tiyatronun yanı sıra birçok sinema ve dizi projelerinde rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. Kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar kaleme alam usta oyuncu, son olarak "Geniş Aile" ve "Seksenler" dizisiyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.