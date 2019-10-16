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Türkiye

PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel indirim kampanyası

PTT AŞ, 179'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla APS kurye ve posta kargosu işlemlerini bugünden itibaren 22 Ekim'e kadar yüzde 25 indirimli yapacak.

Arife Yıldız Ünal   | 16.10.2019
PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel indirim kampanyası

Ankara

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de geniş hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan şirket, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor. 

Şirket, 23 Ekim'deki kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kampanya kapsamında, APS kurye ve posta kargosu işlemlerini 22 Ekim'e kadar iş günlerinde yüzde 25 indirimli gerçekleştirme kararı aldı. İndirimli işlemler bugün başladı.

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