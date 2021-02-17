Euro
8.46
Dolar
7.01
BIST 100
1,546.23
Altın
1,789.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu (83) yarın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hilal Uştuk   | 17.02.2021
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu için Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Çok sayıda kitabı bulunan Cüceloğlu, öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş insanlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bine yaklaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Benzer haberler

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, yerli ve milli kitap kahramanı 'Şakrak'ın yolculuğunu anlattı

"İstiklal'in Aydınlık 100'ü" etkinliğinde Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

"İstiklal'in Aydınlık 100'ü" etkinliğinde Mehmet Akif Ersoy anlatıldı
Basın ve yayına adanmış bir ömür: Cemal Kutay

Basın ve yayına adanmış bir ömür: Cemal Kutay