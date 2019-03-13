Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti.
İstanbul/Ankara
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, yaşamını yitirdi.
Beril Dedeoğlu, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1986 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, 2005 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.
Çeşitli gazetelerde dış politika üzerine yazılar yazan Dedeoğlu, geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı.
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunuyor.
Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Özçeker'den açıklama
Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker, "Sayın Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.40'ta vefat etmiş olup başta ailesi olmak üzere ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun." dedi.
Özçeker, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Şubat tarihinden itibaren baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısıyla hastanenin yoğun bakım ünitesinde tetkik, tedavi ve takipleri yapılan Dedeoğlu'nun genel durumunun 12 Mart'ta kötüleştiğini söyledi.
Genel durumu düzelmeyen Dedeoğlu'na yapılan tıbbi değerlendirmeler, tetkikler ve testler sonucunda 13 Mart'ta saat 13.40'ta beyin ölümü tanısının konulduğunu aktaran Özçeker, şöyle konuştu:
"Sayın Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 13 Mart 2019 tarihinde saat 20.40'ta vefat etmiş olup başta ailesi olmak üzere ülkemizin, bilim camiasının, tüm akademisyenler ile öğrencilerinin ve hepimizin başı sağ olsun."
Altun ve Kalın'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Altun, Prof. Dr. Dedeoğlu'nun vefatıyla ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, mesajında, "Kıymetli insan, değerli Hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim insanı ve uluslararası ilişkiler disiplininin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Dedeoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.
Kalın, mesajında, "Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, AB Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Üyesi, Rektör gibi görevlerde bulunmakla birlikte verdiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle anılacak önemli bir akademisyendi. 2018'in sonundan itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nda birlikte çalıştığımız Beril Hoca'nın çalışkanlığına, nezaketine ve güzel ahlakına şahidiz. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son nefesine dek ülkemize hizmet etme çabalarıyla hatırlanacaktır. Beril Dedeoğlu Hoca'mıza Allahtan rahmet, ailesine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
YÖK'ten Dedeoğlu için başsağlığı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve yükseköğretim camiasına başsağlığı diledi.
Saraç, Twitter hesabından, 28 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat edilip yoğun bakımda tedavi gören YÖK üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu'nun vefatına ilişkin taziye mesajını paylaştı.
YÖK Başkanı Saraç, paylaşımında "YÖK Üyemiz Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hoca'mıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise "YÖK Başkanlığına uzun yıllardır hizmet eden Hoca'mıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.