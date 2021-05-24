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Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı.

Enes Kaplan   | 24.05.2021
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'de Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Duda'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Duda'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Duda, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Duda, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Duda, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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