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Türkiye

Polisler tatilcilere ut çalıp şeker ikram etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, trafik uygulamasında sürücülere ve yanındakilere şeker ikram edip ut çaldı.

Ali Rıza Akkır   | 04.06.2019
Polisler tatilcilere ut çalıp şeker ikram etti

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, trafik uygulamasında sürücülere ve yanındakilere şeker ikram edip ut çaldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ile Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde trafik uygulaması yapıldı.

Durdurulan araçlardaki tatilcilere şeker ikramının ardından kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Yol kenarındaki kamelyaya davet edilen tatilciler, polis memuru Raşit Kırılmaz'ın ut çaldığını görünce şaşırdı. Güvenlik sorgulamaları yapılan tatilciler, bir taraftan da ut dinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı tatilciler uygulamayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Fethiye'ye tatile gelen Hülya Aydoğdu, uygulamayı görünce çok şaşırdığını söyledi.

Tatil için Akyaka'yı tercih eden Gül Ulutaş ise uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek "Çok beğendim." dedi.


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