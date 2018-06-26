Polatlı'da kaybolan Eylül ile ilgili soruşturmada tutuklama

ANKARA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'nın 22 Haziran'da kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince 22-25 Haziran tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarında keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Olay ile ilgili bir şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.



Muhabir: Orhan Onur Gemici