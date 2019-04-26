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Polatlı'da bir asker şehit oldu

Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu bir asker şehit oldu.

Duygu Yener   | 26.04.2019
Polatlı'da bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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