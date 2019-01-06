Plastik poşet kullanımı yarıya düştü

KASTAMONU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kastamonu'da Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Valilik binasında basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlleri ziyaret ettiklerini, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve AK Parti teşkilatıyla şehirlerin ihtiyaçlarını görüştüklerini ifade eden Kurum, "Bu istişareler neticesinde kararlar almaya çalışıyoruz. Bugün Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü. Ben bu harekatta şehit düşen askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kastamonu'da 100 bin metre karelik alanda kentsel yenileme yapılacak

Kastamonu'nun, Milli Mücadele'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de en çok şehit veren illerin başında geldiğine işaret eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız toplantı çerçevesinde Kastamonu'ya ilişkin belli kararlar aldık. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Mücadelesi'nde tüm Türkiye'ye seslendiği Nasrullah Cami'miz ve kalemiz var. Biz kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Bir tarihi mekansal dönüşüm, bir de eskimiş, köhnemiş alanlardaki kentsel dönüşüm. Nasrullah Camisi'nden başlayıp kaleye kadar gidecek alanda biz Milli Mücadele, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde yapılmış tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak ve buranın dönüşümünü yapmak adına yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda bir kentsel yenileme projesi yapacağız ve yarın itibariyle bu projeye başlayacağız."

"800 konut inşa edeceğiz"

Bölgede bulunan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi ile Örencik mevkisinde 800 konut inşa edeceklerini belirten Kurum, " Yaptığımız bu rezerv alanlara vatandaşların mağdur olmayacak şekilde taşınmaları ve daha modern ve deprem riski az olan binalara taşınması suretiyle bu tarihsel dönüşümü yaparak Kastamonu'nun tarihini, kültürünü, turizmini ve kalkınmasını sağlayacak bu önemli projeyi inşallah çok yakın zamanda gerçekleştirmiş olacağız ve bu projeye yarın itibariyle belediyemizle Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızla bir bütün olarak bu projenin startını vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 81 ilinde Millet Bahçesi projesinin olduğunu, Kastamonu'ya da Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Kurum, şunları dile getirdi:

"Kuzeykent Mahallesi'nde yaklaşık 240 dönüm alan üzerinde imalatının Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek bir millet bahçesini Kastamonu'ya kazandırıyoruz. Millet bahçesi içinde yürüme yolları, bisiklet yolları, millet kıraathanesi ve Kastamonulu vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanları barındıracak. Bu projeyi 2019 yılı içinde başlatıyor olacağız."

Kastamonu'nun atık su arıtma projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleşeceğini aktaran Kurum, vahşi depolamayı ortadan kaldıracak düzenli depolama tesisi ihalesinin de bu yıl içinde yapılacağını söyledi.

Şehir içi kanalizasyon, içme suyu, atık su, yağmur suyu şebekeleri için de belediyeye kaynak aktaracaklarını ifade eden Kurum, bu problemleri de çözeceklerini vurguladı.

"Sosyal medyadaki eleştirileri dikkate alıyoruz"

Plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlatan Kurum, poşetlerin dünyanın birçok noktasında ücretli olduğunun altını çizdi.

"Poşet uygulaması bugün baktığınızda gelişmiş tüm ülkelerde ücretli." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ülkelerine baktığınızda, gelişmiş ülkelere baktığınızda tüm ülkelerde ücretli kullanım söz konusu. Hatta üçüncü dünya ülkeleri diyebileceğimiz ülkelerde dahi, poşetlerin kullanımını azaltmak amacıyla, ücretli olduğunu görüyoruz. Bizim de yılda 30-35 milyar poşet tükettiğimizi düşünürseniz ve bu poşetlerin denizde 400, doğada 800 yılda doğaya karıştığı düşünüldüğünde bu uygulamanın geçmesi çok elzem."

Sosyal medyadaki eleştirileri dikkate aldıklarına da değinen Kurum, "Yapılması gereken düzenlemeleri Bakanlığımız bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Aslolan bu poşetlerin doğaya verdiği zarar ve gelecek nesillere bırakacağımız ülkemiz ve şehirlerimiz. Poşet kullanımının ilk 4-5 gündeki uygulamayla yüzde 50 azaldığını gördük. Bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesiller hem de şehirler adına önemli." diye konuştu.

"Sıfır Atık Projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Bakan Kurum, projenin önemine vurgu yaptı.

Sıfır Atık Projesi'nde çöplerin kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesinin amaçlandığına işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Konuştuğumuz projelere baktığımızda düzenli depolama sahaları, atık su arıtma hizmetlerinden bahsediyoruz. Bunlar doğaya atılan çöplerden kaynaklanıyor. Biz, Sayın Emine Erdoğan himayesinde Sıfır Atık Projesi'ni yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında artık biz çöp toplamak istemiyoruz. Çöpleri kaynağında ayrıştırarak bertaraf etmek istiyoruz. Bu proje ülke geneline yayıldığında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. O yüzden bu proje bizim için çok önemli. Aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Vatandaşımızın da gösterdiği duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz bu uygulamayı meclisten geçirdiği için."

Kurum, sokak hayvanları noktasında yapılması gereken projeleri belediyelere bildirdiklerini dile getirdi.

Bakan Kurum, "Sokak hayvanlarının sokaklarda barınması noktasında yaşanan sıkıntılardan dolayı barınma ihtiyaçlarını giderecek projeleri geliştirilmesini bildiriyoruz. Belediyelerimiz de buna ilişkin projeler geliştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız proje yürütüyorlar. İnşallah sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması adına bu mekanlar kısım kısım yapılıyor ve yapılmaya devam edecek." diye konuştu.

Muhabir: Özgür Alantor,Bilal Kahyaoğlu