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Plaj ve sahiller sessiz kaldı

Turizm merkezlerinin plaj ve sahilleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

28.05.2020
Plaj ve sahiller sessiz kaldı

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun oluştuğu Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm kentlerindeki sahil ve plajlar, bu senenin aynı döneminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak için her yıl milyonlarca kişinin kullandığı plaj ve sahillerdeki sakinlik ile "kontrollü normalleşme" süreci için alınan önlemler, Anadolu Ajansı ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

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