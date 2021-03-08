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PKK'lı kundakçı Antalya'da yakalandı

Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmanın dikkati sayesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı belirlenen şüpheli, Kumluca'daki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti.

Sertaç Bulur   | 08.03.2021
PKK'lı kundakçı Antalya'da yakalandı

Ankara

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmanın dikkati sayesinde terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edilen zanlı, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığı itirafında bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 Mart'ta F.D'yi hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Elinde ve yüzünde yanık izleri olduğu görülen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Araştırmalar sonucunda zanlının geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığı belirlendi.

Sorgusunda 2016-2017 yıllarında Kumluca'daki Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf eden şüpheli, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve terör örgütünün talimatıyla orman yaktığı gerekçesiyle tutuklandı.

Köşeye sıkıştılar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yürütülen başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkışarak çaresiz kalan PKK/KCK, "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" ya da "Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)" gibi adlarla "orman yangınları" başta olmak üzere çevre kırım faaliyetlerine yöneldi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları çıkartmak suretiyle doğayı ve yaban hayatını katlederek "çevre teröristi" olarak kendini yeniden göstermeye çalışan PKK, üyelerine geçmişte İstanbul/Kartal, İzmir, Aydın, Balıkesir, Muğla Dalaman ve Milas, Antalya Kumluca ve Adrasan ile Hatay'da birçok noktada sabotaj yapılması talimatını verdi.

Operasyonlarını yurt içi ve dışında kararlı şekilde sürdüren güvenlik güçleri, örgütün şehir yapılanmalarının çökertilerek tamamen yok edilmesi için çalışmalarına eş zamanlı devam ediyor.

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