Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
111,366.10
Altın
1,574.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle güvenlik güçlerine teslim oldu.

Selman Tür   | 06.01.2020
PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu

Batman

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki K.B, 6 yıl önce Batman'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kaçırıldı.

Suriye'ye götürülen K.B, ideolojik eğitimin ardından örgütün Irak'taki kamplarına gönderildi. Kamplarda da silahlı eğitim alan K.B, sorumlu düzeyde Suriye'de görevlendirildi.

Örgütün gerçek yüzünü gören K.B, Suriye'deki kamplardan kaçarak Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahı ve telsiziyle jandarma ekiplerine teslim oldu.

Terörist K.B'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadede, duyduğu pişmanlığı dile getirerek, Suruç'tan HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı
Latin Amerika'da başkaldırı, kamplaşma ve darbeler yılı: 2019
ABD-İran çatışması arasında Irak Kürtlerini ne bekliyor?
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya

Benzer haberler

Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu

Irak'tan 'ABD askerlerinin çıkarılması için gerekli mekanizmayı hazırladık' açıklaması

'Kızımı o zalimlerin eline bırakmayacağım'

'Kızımı o zalimlerin eline bırakmayacağım'
Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü

Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü
HDP'li eski belediye başkanı işe alımda sözde 'KCK sözleşmesi'ni esas almış

HDP'li eski belediye başkanı işe alımda sözde 'KCK sözleşmesi'ni esas almış