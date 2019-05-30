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PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin ifadesi, terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.

Aybüke İnal   | 30.05.2019
PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan "Halim" kod adlı teröristin adli makamlara verdiği ifade, terör örgütü PKK'nın çocuklar ve gençlerin hayatını nasıl kararttığını gözler önüne serdi. 

Dağda evlenmenin yasak olduğunu ve gizli gizli ya da örgüt elebaşılarının zoruyla birliktelikler yaşandığını ifade eden terörist, örgütün bu durumu normal gibi göstermek için yoğun olarak dinsizlik felsefesini aşıladığını anlattı.

Örgütte yoz ilişkilerin her geçen gün arttığını ve bunun örgütten kaçış sebeplerinden biri olduğunu belirten teröristin ifadeleri, çocukların kaçırılarak örgüt yaşamına nasıl zorlandığını, çoğunlukla tecavüz ve tacize uğrayan çocuklar için bu durumun ömürleri boyunca kurtulamadıkları kabusa dönüştüğünü ortaya koydu.

Teslim olan teröristlerin ifadeleri, örgütten bir şekilde kaçmayı başaranların ise normal hayata geçmeye çabalasalar da geçmişin kötü izlerini silmekte zorlandığını gösterdi.

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