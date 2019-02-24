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Türkiye

Peribacaları'ndaki çalışmalara 4 yapının yıkımıyla devam edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Behçet Alkan  | 24.02.2019
Peribacaları'ndaki çalışmalara 4 yapının yıkımıyla devam edildi

Nevşehir

Çalışma kapsamında, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Zemi Vadisi'nde 3 bağ evi ile Göreme Açık Hava Müzesi yolundaki bir at çiftliği yıkıldı. 

Sabah saatlerinde Zemi Vadisi'nde kaçak bağ evlerinin bulunduğu alana iş makineleri sevk edildi. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan bölgedeki yıkım çalışması, Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz ve belediye yetkililerinin nezaretinde iş makinesiyle gerçekleştirildi.

Daha sonra Göreme Açık Hava Müzesi yoluna geçen ekipler, burada turistlere yönelik atlı tur düzenlenen bir at çiftliğindeki kaçak yapının yıkılmasını sağladı.

Çiftlik sahibinin ahşap malzemeden inşa edilmiş yapıyı kendisinin sökmesi talebini kabul eden yetkililerin gözetiminde söküm işlemi tamamlanırken çiftlikte bulunan atlar çiftlik çalışanları tarafından başka bir alana götürüldü.

Yıkım çalışması sırasında jandarma tarafından güvenlik tedbiri alındı.

Öte yandan, 16 Şubat’ta 15 yapının yıkımı için alınan kararla başlatılan çalışma kapsamında Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca dün yapılan toplantıda, 11 yapının daha yıkılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Çalışma kapsamında, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme ve Uçhisar beldesi, Çavuşin köyünde son 9 günde toplam 18 yapının yıkım işlemi tamamlandı.

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