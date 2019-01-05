PepsiCo Türkiye'deki 6'ıncı fabrikasını açtı

MANİSA

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açıldı.

OSB içinde 47 bin metrekaresi kapalı 100 bin metrekare alan üzerindeki tesiste Lay’s, Doritos ve Ruffles markalı ürünlerden oluşan yıllık ortalama 250 milyon paket ürünün üretileceği tesiste 300 kişi istihdam ediliyor. 100 milyon doların üzerinde yatırımla faaliyete başlayan tesiste üretilen Doritos ürünlerinin yüzde 25'i 10 ülkeye ihraç edilecek.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, açılış öncesi gazetecilerle bir araya gelerek tesisle ilgili bilgiler verdi.

Yüksel, Manisa'nın lojistik konumu, OSB'nin yatırıma uygun altyapısı, eğitimli iş gücü ve belirli hammadde kaynaklarına yakınlığı gibi faktörlerin yatırım kararlarında etkili olduğunu dile getirerek, fabrikanın son teknolojilerle donatılmış, Sanayi 4.0 altyapısına uygun, örnek bir tesis olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım şirketlerinden biri olduklarını ifade eden Yüksel, 24 ilde binden fazla çiftçiyle 6 bin hektar alanda başta patates, mısır ve meyve olmak üzere yıllık 200 bin ton civarında sözleşmeli üretim yaptırdıklarını, sürdürülebilir tarımı desteklediklerini kaydetti.

"Fabrikanın arsasını 15 Temmuz'da aldık"

Yüksel, Manisa'da 4 üretim bandıyla faaliyete başlayan tesiste, 7 yıl içinde üretim bandını 11'e çıkarmayı, mevcut 300 istihdamı da 500'e yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bana bu fabrikanın açılışının yanında asıl mutluluk veren konu, zor bir zamanda başlattığımız yatırımı hayata geçirmemiz. Çünkü hain darbe girişimin olduğu 15 Temmuz 2016 sabahı biz Manisa'da bu arsanın parasını yatırıp satın aldık. Ve tereddüt etmeden yatırıma devam ettik, hiç durmadık. O zamanki CEO'muz bana mesaj attı. 'Levent hiç durma, biz arkanızdayız' dedi ve biz devam ettik."

PepsiCo'nun 50 yıldır Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu aktaran Yüksel, "Bulunduğumuz coğrafya olarak zorlu bir bölgedeyiz. Ancak bu bizim insanımızdan kaynaklanmıyor. Buraya yatırım yapan liderlerimiz bunu anlıyor. Bu şekilde sorgulamaksızın çalışıyoruz ve örnek uygulamalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ahmet Bayram