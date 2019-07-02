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Pendik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

D-100- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tansel Parlak   | 02.07.2019
Pendik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İstanbul

Alınan bilgiye göre Kurtköy'den Kaynarca istikametine giden bir hafriyat kamyonu, D-100- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde kontrolden çıkarak önce bir kamyonete, ardından aynı yönde seyreden başka bir araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapanırken, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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