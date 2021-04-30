Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında 28 Nisan'da güdümlü tanksavar silahıyla saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Harekat kapsamında icra edilen ikmal faaliyetinde bugün helikopterden iniş sırasında bir asker düşerek yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Bakan Akar'dan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için taziye mesajı yayınladı.
Akar, MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Şehit uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'daki ailesine şehadet haber verildi
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, şehidin Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek, şehadet haberini aileye bildirdi. Yaklaşık 4 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Kırmızı için yarın Ceyhan'da cenaze töreni düzenlenecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.