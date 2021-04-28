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Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğu bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz, Cihan Okur   | 28.04.2021
Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Ankara/Amasya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe'nin fotoğrafına da yer verildi.

Şehit Gökçe'nin ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine şehadet haberi verildi.

Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi.

Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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