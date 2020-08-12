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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Berat Baştuğ   | 12.08.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan korucu Mehmet Ali Taş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taş'ın cenazesinin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Topraklı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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