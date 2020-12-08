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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 08.12.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. 

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 81 mm havan ve mühimmatı, Dragunov keskin nişancı silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 EYP, 17 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 hafif silah mühimmatı, 3 alfa fire düzenek, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek sehpası, 16 AK-47 piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

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