Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.