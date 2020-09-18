Euro
8.96
Dolar
7.56
BIST 100
1,110.66
Altın
1,952.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Cankut Taşdan   | 18.09.2020
Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1174 kişi öldü
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi
Yemen'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor
Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı

Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi memleketine getirildi

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Kerem Kınık: Türk Kızılay ekibine saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir

Kerem Kınık: Türk Kızılay ekibine saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir
Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı