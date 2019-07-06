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Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.07.2019
Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek teker teker imha ediliyor.

Harekatta bugüne kadar 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) sayısı da 110 oldu.

Terör örgütünün kullandığı toplam 151 mağara ve sığınak da içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile imha edildi.

Ayrıca PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda,18 AK-47 piyade tüfeği, 11 bin 958 AK-47 mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 4 bin 364 Bixi mühimmatı, 24 el bombası, 3 bin 362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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