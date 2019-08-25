Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğunu bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.08.2019
Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. 

Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Metina bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 13 hedef vuruldu
Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu

Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu