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Payas Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Payas Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Salim Taş   | 06.12.2020
Payas Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi

Hatay

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı yazılı açıklamada, Payas Kalesi'nin birinci etap restorasyonun 2018 yılında başlandığını ve 10 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

Payas Kalesi'nin ikinci etap çalışmalarına başlandığını kaydeden Yayman, "Payas Kalesi restorasyonu tamamlandığında Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile beraber sadece Hatay için değil, bölgemiz için muhteşem bir eser ve görülmesi gereken bir destinasyon olacak. Tüm paydaşlarla beraber çalışarak Hatay’ı orta vadede inanç ve kültür turizminin başkenti yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de Payas Kalesi çevre düzenlemesi ikinci etap ihalesinin 8 Ekim'de gerçekleştirildiğini ve 627 bin 190 lira bedelle sözleşme imzalandığını kaydetti.

Aynı gün yer tesliminin yapılarak yapım işi için 60 gün süre verildiğini aktaran Işıkgör, çalışmalar kapsamında kale içerisindeki hendeğin de restorasyonun yapılacağını ve buranın geçmişte olduğu gibi içinin suyla doldurulacağını belirtti.

Işıkgör, restorasyonla Payas Kalesi'ni çekim merkezi haline getireceklerini ifade etti.



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