Palamut bollaştı fiyat düştü

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların, avladıkları bol miktarda palamutla dönmesi fiyatlara yansıdı.

anasayfa > Türkiye 06.10.2018 Soner Şen Düzce

Palamut bollaştı fiyat düştü

DÜZCE

Tekneleriyle denize açılan balıkçıların yüzü, bol miktarda avladıkları palamut ile gülüyor.

Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor.

Bolluk nedeniyle ağırlığı 1 kilogramı geçen palamudun tanesi tezgahlarda 10 liraya kadar düşerken, 700 gram palamut 5 liraya satılıyor.

Diğer balık türlerinde kilogram fiyatı mezgitte 5, hamside 7, istavritte 15, barbun ve çinekopta ise 35 lira.

Bolluk, balıkçıların yüzünü güldürürken, vatandaşlar da fiyatların düşmesinden memnun olduklarını ifade ediyor.


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