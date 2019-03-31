Oy pusulaları ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
Ankara'da 3 milyon 922 bin 163 seçmen için kurulan 12 bin 158 sandıkta kullanılan oylar, ilçe seçim kurullarına ulaştırılıyor.
Ankara
Ankara'da oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına getirilmesine başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla, başkentte 3 milyon 922 bin 163 seçmen için 12 bin 158 sandık kuruldu.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından pusulalar, Altındağ'da Karapürçek Spor Salonu, Çankaya'da Anıttepe Anadolu Lisesi Spor Salonu, Keçiören'de Kalaba Lisesi Spor Salonu, Mamak'ta Cebeci Anadolu Meslek Lisesi, Yenimahalle'de Batıkent Behçet Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Etimesgut'ta Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi ve Pursaklar'da Pursaklar Gençlik Merkezi'nde oluşturulan ilçe seçim kurullarına ulaştırılmaya başlandı.
Seçim kurullarında görevliler, sandıklardan gelen sonuçları kontrol ederek, müşahitlerin gözetiminde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sistemine girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.