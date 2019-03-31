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Oy pusulaları ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

Ankara'da 3 milyon 922 bin 163 seçmen için kurulan 12 bin 158 sandıkta kullanılan oylar, ilçe seçim kurullarına ulaştırılıyor.

Ekip   | 31.03.2019
Oy pusulaları ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı

Ankara

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Manisa'da oy pusulalarının sayımı yapılmaya başladı. ( İbrahim Kahrıman - Anadolu Ajansı )

Ankara'da oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına getirilmesine başlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla, başkentte 3 milyon 922 bin 163 seçmen için 12 bin 158 sandık kuruldu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından pusulalar, Altındağ'da Karapürçek Spor Salonu, Çankaya'da Anıttepe Anadolu Lisesi Spor Salonu, Keçiören'de Kalaba Lisesi Spor Salonu, Mamak'ta Cebeci Anadolu Meslek Lisesi, Yenimahalle'de Batıkent Behçet Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Etimesgut'ta Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi ve Pursaklar'da Pursaklar Gençlik Merkezi'nde oluşturulan ilçe seçim kurullarına ulaştırılmaya başlandı.

Seçim kurullarında görevliler, sandıklardan gelen sonuçları kontrol ederek, müşahitlerin gözetiminde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sistemine girecek.

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