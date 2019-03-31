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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Siirt'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

Fecri Barlık,Nurettin Kilis   | 31.03.2019
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Siirt

Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan askeri helikopterle Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden alındı.

64 sandıkta görevli 150 kişinin yanı sıra oy pusulalarının bulunduğu torbalar helikopterle 13 seçim bölgesine bırakıldı.

Görevlilerin, oy kullanma işlemi sonrası yeniden helikopterle görevli bulundukları yerleşim yerlerinden alınarak ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacakları öğrenildi.

Seçim görevlileri ve oy pusulaları jandarma refakatinde ulaştırıldı 

Diyarbakır'da bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar jandarma refakatinde ulaştırıldı.

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle askeri helikopter havalanamadı.

Dicle, Kulp, Lice ve Hani ilçe merkezlerinden alınan 101 seçim görevlisi ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araçlar refakatinde kara yolu ile Dicle'nin Yokuşlu; Kulp'un Aygün ve Bayır; Lice'nin Kayacık, Tepe, Üçdamlar; Hani'nin Topçular mahallelerine taşındı.

Görevlilerin ve oy pusulalarının bulunduğu torbaların seçim bölgelerine güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince önceden yol güzergahında mayın araması yapıldı.

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