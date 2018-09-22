Otomobilleri 'traktör' gösteren acenta sanal devriyeye yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sigorta poliçesi üzerinde oynamalar yaparak daha fazla kazanç elde etmek için otomobilleri traktör veya motosiklet gibi gösteren acenteye operasyon düzenledi.

ANKARA - AYKUT KARADAĞ/CANKUT TAŞDAN

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigorta poliçesi üzerinde oynamalar yaparak daha fazla kazanç elde etmek için otomobilleri traktör veya motosiklet gibi gösteren acenteye operasyon düzenledi. Acente sahibi B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların önüne geçmek amacıyla kurulan Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suçlulara göz açtırmıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan "sanal devriye" ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir sigorta acentesinin müşterilerin kart bilgilerini kopyalayarak başka kişilere poliçe hazırladığını tespit etti.

Otomobilleri traktör göstermişler

Acenteyi takibe alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdiğinde acente sahibi B.A'nın nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydının olduğunu ve sigorta poliçesi üzerinde oynamalar yaparak daha fazla kazanç elde etmek için otomobilleri traktör veya motosiklet gibi gösterdiğini belirledi.

Düşük fiyat aldatmacası

Poliçede otomobilleri traktör ve motosiklet gibi göstererek haksız kazanç sağlayan acente sahibinin, düşük fiyat aldatmacasıyla yeni müşteriler kazandığı da belirlendi.

Acente sahibinin bin-bin 500 lira gibi fiyatlara ulaşan sigorta bedellerini düşürerek daha fazla müşteri kazandığı, müşterilerine otomobil için hazırlaması gereken poliçede oynamalar yaparak düşük fiyatlı traktör poliçesi hazırladığı ortaya çıktı.

Zanlının bu yöntemle 3 bin kişiyi dolandırdığı ve her poliçeden yaklaşık 500 ila bin 500 lira vurgun yaptığı tespit edildi.

"Sanal devriye" ekiplerinden acenteye operasyon

Fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonucu yeterli delili toplayan ekipler, acenteye operasyon düzenledi. İlk olarak sigorta poliçelerini incelemeye alan ekipler, B.A'nın sahtecilik yaptığı belgelere el koydu.

Gözaltına alınan B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.