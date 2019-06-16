Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

İstanbul Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan, daha sonra doğalgaz kutusuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlyas Kaçar   | 16.06.2019
Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

İstanbul

Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Eyüpsultan'da bir otomobilde çıkan yangının, doğalgaz kutusuna sıçraması sonucu büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

İstanbul Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan yangın, doğalgaz kutusuna sıçradı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak’ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sahibi, müdahalesine rağmen yangını söndüremedi. Kısa sürede büyüyen alevler, bir binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, BEDAŞ elektrik, İGDAŞ doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tazyikli suyla yangına müdahale ederek alevlerin binayı sarmasına engel olmaya çalıştı.

BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla doğalgaz ve elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

Yangın sonucu otomobilde ve binanın girişinde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi

İGDAŞ 'sektörün en itibarlı markası' seçildi

Kocaeli'de depo ve fabrika yangını: 4 ölü, 5 yaralı

Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi
YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi

YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi
Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın