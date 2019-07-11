Otogardaki otoparkları İSPARK işletecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın otopark alanlarının İSPARK'a devredilmesini, oy birliğiyle kabul etti. İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma yetkisi de verdi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki otopark alanlarının, İBB'nin iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devredilmesini karara bağladı.
İBB Emlak Müdürlüğünce Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna sunulan teklifte, Bayrampaşa ilçesinde yaklaşık 230 dönüm arazi üzerine kurulu otogar kompleksinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneği arasında düzenlenen sözleşme süresinin, bittiği hatırlatıldı.
25 yıllık "intifa hakkını" düzenleyen sürenin bitiminden sonra Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneğinin, sürenin 25 yıl daha uzatılması talebinde bulunduğu ifade edilen teklifte, "Ulaşım Daire Başkanlığımızın 21 Haziran 2019 tarih ve 1307 sayılı yazısında 'Büyük İstanbul Otogarının yeni otogar alanı yapılıncaya kadar İSPARK AŞ bünyesinde işletmeye alınmasının planlandığı ve mevcut işletmeci olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneğine süre uzatımının verilmesinin uygun bulunmadığı' değerlendirmesi yapılmıştır." denildi.
Emlak Müdürlüğünün teklifi, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunda görüşülerek rapor haline getirildi.
Raporda, otogarın içinde bulunduğu durum anlatılarak, "Yapılan incelemede Büyük İstanbul Otogarı kapsamında sadece otopark işletmesi olmayıp, 340 otobüs firmasına hizmet veren 168 adet yazıhane ile birlikte benzin istasyonları, otel, tamirhane, yedek parça satış dükkanı, elektronikçi, elektrikçi, depo, konfeksiyon, ayakkabıcı, ikram ürünleri satış yerleri, eczane, kuyumcu, kırtasiye, ganyan bayi, noter ve çeşitli sektörlerde büro ve matbaa benzeri farklı faaliyetler gösteren iş yerleri bulunuyor. 200 civarında olan dükkanların bir kısmının boş olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Komisyon raporunda, belediyenin bu hizmeti vermesinin kanunun gereği olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Büyük İstanbul Otogarı bünyesinde bulunan otopark işletmesinin, elde edilecek gelirin yüzde 25'inin belediyemize ödenmesi ve otoparkın ilk bir saat ücretsiz olması kaydıyla 5 yıl süreyle İSPARK'a devredilmesi, otogar bünyesinde bulunan otopark dışında kalan alanların işletmesinin ne şekilde yapılacağı hususunda karar verilmesi, belediyemiz tarafından yapılması halinde otogar işletmesinin veya bünyedeki yazıhane, dükkan ve gelir getirici alanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri doğrultusunda ihale edilmesi konularında gerekli karar verilmek üzere dosyanın ilgili müdürlüğe iadesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun maddeleri uyarınca tadilen uygun bulunmuştur."
Rapor İBB Meclis toplantısında ele alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oylamaya sunduğu rapor, üyelerin oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
Buna göre, otogardaki otoparklar, İSPARK tarafından 5 yıllığına işletilecek. Otogara gelen araçlardan ilk bir saat için herhangi bir ücret alınmayacak. Otopark işletmesinde elde edilen gelirin yüzde 25'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek.
Bunun üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, önceki işletmecinin otogara gelen insanlardan otopark ücreti alması yönünde şikayetlerin olduğunu belirterek, "Artık, otogara araçlarıyla gelen vatandaşlarımızdan ilk bir saat ücret alınmayacak." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da otogarın başka bir yere taşınmasının isabetli bir karar olacağını söyledi. Otogarla ilgili projeleri olduğunu belirten İmamoğlu, daha sonra hem mecliste hem de yöneticiler olarak kendi aralarında konuşarak soruna çözüm bulacaklarını vurguladı.
İmamoğlu, "Buranın hızlıca merkeze dönüşmesi konusunda niyetimiz var. Bunu, meclisimizde ve idaremizde tartışacağız. Yeni yapılacak yere taşınma sürecini hızlandıracağız." diye konuştu.
İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma yetkisi verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, borçlanma yetkisi talebinde bulunan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'na, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılması için yurt içi bankalardan 1 milyar 525 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.
23 Haziran seçimlerinden sonra İBB Başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü aracılığıyla borçlanma talebinde bulundu.
Müdürlük tarafından hazırlanan teklifte, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmesi gerektiği belirtilerek 1 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesi istendi.
Teklifi değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu hazırladığı raporda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Kasım 2018 tarihinde İBB Meclisince onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma öngörülmüştür. Bu tutarın, İBB 2019 Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 1 milyar 525 lira iç borçlanma, 1 milyar 675 lira dış borçlanma olarak tasnif edilmiştir." denildi.
Komisyon raporunda istenilen 2 milyar 225 milyon liralık miktarın değil, 1 milyar 525 milyon lira borçlanmaya gidilebileceğine vurgu yapılarak "Yurt içi bankalardan borçlanma yapılabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zamanı, miktar ve şartlarının belirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu, komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilerek olayı meclis gündemine sevk etti.
Konu Saraçhane'deki binada yapılan meclis toplantısında ele alındığı sırada tartışmalar yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, komisyonda istenilen miktarda bir borçlanma yetkisinin çıkmadığını belirterek durumu eleştirdi.
Bunun üzerine ise Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, bir önceki yıl belirlendiği gibi hiçbir kısıntıya gidilmeden en üst seviyede iç borçlanma yetkisi verildiğini kaydetti.
Ekrem İmamoğlu ise 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi talebinde bulunmalarının gerekçelerini anlattı. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha büyük borçlanmaları ihtiyacı olduğu bir kesinliktir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
"İBB'nin borçlanma ihtiyacı 2 milyar 225 milyon değildir. Daha yüksektir. Bununla ilgili tespitlerimizi daha önce burada sunduk. Meclisin yetkisi bu değerdedir. Belirtmek isterim ki merkezi hükümetten yani Maliye'den ve İller Bankası'ndan gelen rakamdan bile ilk 6 ayda 1 milyara yakın bir azalma olmuştur. Dolayısıyla mevcut ekonomi ortamında bu borçlanma değeri çok daha yukarı çıkmıştır. Keşke bu yönüyle komisyonumuz bunu değerlendirseydi. 'Daha iyi olurdu' diye düşünüyorum."
Tartışmalardan sonra İmamoğlu, raporu oyladı. Borçlanma yetkisi oy birliğiyle karara bağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.