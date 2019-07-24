ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma
ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, 2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.