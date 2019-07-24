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Türkiye

ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma

ÖSYM tarafından 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları bugün sona erecek.

Ahmet Sertan Usul   | 24.07.2019
ÖSYM'den YDS adaylarına hatırlatma

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, 2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.

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