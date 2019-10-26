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Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme bulundu

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.

Muzaffer Çağlıyaner   | 26.10.2019
Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme bulundu

Osmaniye
Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen terörle mücadele kapsamında, Küllü köyü kırsalında arama tarama çalışması yapıldı.

Çalışma sonucunda terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü mühimmat, yaşamsal ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konduğu, geri kalanların ise imha edildiği öğrenildi.



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