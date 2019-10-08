Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Kastamonu
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.