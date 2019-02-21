'Ormanya' çocukları doğayla buluşturuyor

Avrupa'nın en büyük doğal hayat parkı Ormanya'da çocukların çevre ve doğal dünyayla bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla Doğa Okulu Programı hayata geçirildi.

Kartepe'deki 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan Ormanya'da kurulan Doğa Okulu, çocukları açık hava eğitim programlarıyla doğanın büyüleyici dünyasıyla tanıştırmak amacıyla geçen ay faaliyete başladı.

Bünyesinde 67 türde 802 hayvan barındıran Ormanya, uzun ağaçlar ve çalılar, yürüyüş parkurlarıyla çocuklara yeteneklerini keşfetmeleri ve mevsim geçişleriyle doğal hayatı gözlemlemeleri için imkan sunuyor.

Doğa Okulu'nda katılımcılar, "Doğa Kaşifleri", "Çevre Dedektifleri", "Orman Sanat Atölyesi" ve "Minik Çiftçiler" başlıklarında 4 aşamalı eğitim görüyor.

Çocuklar, Doğa Kaşifleri programında yaban hayatı gözlemi, kuş evi yapımı, doğa günlüğü ve doğada yön bulma eğitimleri alıyor.

Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan Çevre Dedektifleri programında, çocuklara çevresel sorunlar ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

Minik Çiftçiler programında çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve meyve, sebze, süt, yumurta gibi doğal gıda ürünlerinin sofraya geliş aşamalarının öğretilmesi hedefleniyor.

Uzmanlar tarafından uygulanan eğitim programlarının ardından katılımcılara sertifika verilerek, doğayla ilgili öğrendiklerinin kalıcı olması amaçlanıyor.

"Doğayla ömür boyu bir etkileşim kurmasını sağlıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce açtıkları Ormanya'nın bugüne kadar 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladığını ve ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Kartepe'de 4 bin dönümlük bir alanda kurulu Ormanya'nın çocuk hayvanat bahçesi, vahşi hayat alanı, doğa eğlence alanı ve yaban hayatı kurtarma ve rehabilite merkezi olmak üzere 4 bölümden oluştuğunu anlatan Özyılmaz, ziyaretçilerin orman içerisindeki yürüyüş ve bisiklet parkurlarından da faydalanabildiğini kaydetti.

Özyılmaz, vatandaşların gösterdiği ilgi karşılığında çocuklar için Ormanya Doğa Okulu Projesi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Proje kapsamında Doğa Kaşifleri, Çevre Dedektifleri, Minik Çiftçiler ve Orman Sanat Atölyesi Programları mevcut. 2019'da bu programlarla 50 bin çocuğa doğa eğitimi vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bir programın 3-3,5 saat sürdüğünü aktaran Özyılmaz, "Çocuklar, doğada yürüyüş yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyor. Aynı zamanda bütün programları tamamlayan çocuklara diploma veriyor ve izcilik faaliyetlerine yönlendiriyoruz. Böylece çocukların doğayla ömür boyu bir etkileşim kurmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyılmaz, Doğa Okulunu projelendirirken çocukların hayal dünyasına uygun bir yer olmasını amaçladıklarını, o yüzden Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenerek, "Hobbit" tarzı orman evleri inşa ettiklerini belirtti.

Doğa Okulu'nda 7-15 yaş grubuna yönelik eğitimler verdikleri anlatan Özyılmaz, programları tamamlayan çocukların çevre ve doğa anlamında farkındalık kazandıklarını, bundan dolayı etkinliklere katılan çocukların daha yeşil bir gelecek için çalışacaklarını düşündüklerini belirtti.

Özyılmaz, çocukların Ormanya Doğa Okulu'na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden ücretsiz kayıt yaptırabileceğini sözlerine ekledi.

"Doğal hayatı keşfetmeleri için aktiviteler yapıyoruz"

Ormanya Doğa Okulu eğitmeni Ümit Malkoçoğlu da özellikle şehir hayatında doğadan yoksun bir şekilde büyüyen çocuklara doğayı keşfetmeleri için yol ve yöntem gösterdiklerini söyledi.

Çocukların yakın çevrelerindeki doğal hayatı keşfetmeleri için çeşitli aktiviteler yaptıklarını aktaran Malkoçoğlu, doğada gözlem yapmayı, doğada 5 duyu organını kullanmayı öğrettikleri çocuklarla kuş yuvası yaptıklarını anlattı.

Malkoçoğlu, Doğa Okulu programlarına katılan çocukların yaşadığı heyecan ve mutluluğunun gözlerinden okunduğunu vurgulayarak, çocukların doğa eğitimi alırken kendilerine güvenmeyi de öğrendiğini, çocuklarda doğayla ilgili kalıcı iz bıraktıklarına inandığını kaydetti.