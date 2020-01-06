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Orman yangınlarında yeni uçaklar devrede olacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili, "Önümüzdeki günlerde yeni bir uçağı deneyeceğiz. Rus heyetiyle de Rus uçakları alımına dair bazı görüşmelerimiz olacak." dedi.

Hatice Özdemir Tosun   | 06.01.2020
Orman yangınlarında yeni uçaklar devrede olacak

Antalya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreninde, orman teşkilatının güzide ve başarılı kurumlar arasında yer aldığını söyledi. 

Dünyada Hindistan ve Çin'den sonra Türkiye'nin orman sahaları açısından üçüncü, orman yangınlarıyla mücadele konusuna da dünyada birinci konumda olduğunu belirten Pakdemirli, geçen yıl orman yangınlarının çok konuşulduğunu ifade etti.

"Yangın söndürüldü, söndürülmedi" gibi çeşitli polemiklerin ortaya atıldığını anlatan Pakdemirli, bunların yersiz olduğunu kaydetti. 

Orman yangınları konuşuldukça farkındalığın arttığını vurgulayan Pakdemirli, "Tabii ki vatandaşlarımız ormanlık alanları kullanacak, buralar aynı zamanda 82 milyon bireyin kendi özel bahçesidir. Bunu yaparken koruma ve kullanma dengesini iyi korumalıyız." dedi.

Pakdemirli, 11 Kasım'da 13 milyon fidanı toprakla buluşturarak rekor kırdıklarını da belirterek, şöyle devam etti:

"Çorum'da ise tek bir noktada en fazla fidan dikme rekorunu gerçekleştirdik. Vatandaş da teşkilatın heyecanına ortak oldu. Önümüzdeki sene çıtayı artırmamız lazım. Bu sene başı itibarıyla şöyle bir hedef koyduk, ülkemizde 82 milyon vatandaş yaşıyor. 82 milyon vatandaşımızın her bireyi için hep birlikte birer fidan dikelim istiyoruz."

Pakdemirli, bunun duyurusunu ise sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl mesajıyla yaptıklarını dile getirdi.

Rusya'dan uçak alımı

Bir yandan orman varlığını artırırken diğer yandan yangınlarla mücadele noktasında da eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerine işaret eden Pakdemirli, yangının ortak mücadele gerektirdiğini bildirdi.

Mücadele için bilgi, beceri, donanım, teknik kabiliyetin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Pakdemirli, Antalya'da açılışı yapılan tesisin bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, yaptıkları her çalışmada daha iyisini araştırdıklarını söyledi.

Geçen yıl yangınlarda İHA'ları, termal kameraları, "drone"ları denediklerini, yeni ne varsa temin etmeye çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, "Önümüzdeki günlerde yeni bir uçağı deneyeceğiz. Genel müdürümüz Japonya'ya kadar gitti, oradaki yangın uçaklarını denedi. Önümüzdeki günlerde Putin geliyor. Rus heyetiyle, Rus uçakları alımına dair bazı görüşmelerimiz olacak. Her gün bir önceki günden daha iyi olma gibi bir mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapabildiğimiz kadar ahşap bina yapalım"

Tesiste inşa edilecek caminin mimarisine de değinen Pakdemirli, taştan bir yapı olarak planlandığını ancak bunun ahşaba çevrilmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ahşap binalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, "Yapabildiğimiz kadar ahşap bina yapalım, yeni yaptığımız binaların bir çoğunu da buna göre planlayalım. Mimarisi çok güzel bir cami, bina yapmak mümkün. Bundan sonra biraz daha ahşap mimariye önem verelim, topluma da örnek olalım." ifadelerini kullandı.

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