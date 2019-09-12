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Orman Genel Müdürlüğüne 4 helikopter pilotu alınacak

Orman Genel Müdürlüğünce sözleşmeli 4 helikopter pilotu alınacak.

Merve Özlem Çakır   | 12.09.2019
Orman Genel Müdürlüğüne 4 helikopter pilotu alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğünce 4/B sözleşmeli statüsünde 4 helikopter pilotu istihdam edilecek. Söz konusu alıma ilişkin duyurular "www.ogm.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak.

Adayların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı pilot lisansı veya kara havacılık okulu mezuniyet diploması, en az bin 500 saat helikopter uçuş deneyimi olması gerekiyor.

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