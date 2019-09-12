Orman Genel Müdürlüğüne 4 helikopter pilotu alınacak
Orman Genel Müdürlüğünce sözleşmeli 4 helikopter pilotu alınacak.
Ankara
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğünce 4/B sözleşmeli statüsünde 4 helikopter pilotu istihdam edilecek. Söz konusu alıma ilişkin duyurular "www.ogm.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak.
Adayların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı pilot lisansı veya kara havacılık okulu mezuniyet diploması, en az bin 500 saat helikopter uçuş deneyimi olması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.