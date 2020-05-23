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Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün vefat eden annesi Semiha Dündar, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Bayram   | 23.05.2020
Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi

Manisa

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün vefat eden annesi Semiha Dündar, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi toprağa verildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın (solda) dün vefat eden annesi Semiha Dündar, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Semiha Dündar'ın cenazesi, Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. ( Haluk Satır - Anadolu Ajansı ) 

Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Semiha Dündar'ın cenazesi, Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kardeşi Ufuk Dündar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Dündar Ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenazenin töreninin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

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