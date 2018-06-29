Ordu'ya 100 milyon liralık kültür yatırımı

Fotoğraf: AA/Eyüp Elevli

ORDU

Ordu'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek, aralarında Ordu Modern Arkeoloji Müzesi'nin de bulunduğu 100 milyon liralık 8 yatırım projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, Ordu Valiliği Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 100 milyonluk bir yatırımın lansmanını yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Projelerin gerçekleştirilmesinde emeği olan başta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Yavuz, yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Ordu'nun önümüzdeki 5 ile 10 yıl içerisinde en çok değerlenen, kıymetlenen, büyüyen şehirlerden olacağını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Benim bu şehirde görevim, Vali olarak bu şehrin vizyonunu izlemek, görmek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaktır. Bu şehir önümüzdeki 10 yıl içerisinde tanınmayacak bir hale gelecek. Bizim de şehir olarak birlik ve beraberlik içerinde şehrin vizyonuna katkıda bulunmamız, bu şehrin kalkınmasını sağlamamız gerekiyor."

Yavuz, Ordu'da 4 bin 500 arkeolojik eser bulunduğu ancak bunların arada sergilenebileceği bir alan olmadığına işaret ederek "Bu konuyu Sayın Bakanımıza aktardık. Proje geliştirilerek müzeden çok bir yaşam alanı oldu. 750 kişilik bir toplantı salonu ile birlikte kütüphaneler koyduk ve bu şehrin bütün arkeolojik değerlerini orada sergileme imkanı bulacağız. Ayrıca, Ünye'yi de böylesine güzel modern bir kültür merkeziyle buluşturmak fevkalade önemli." ifadesini kullandı.

"Türkiye olarak dünyanın en güzel müzelerini yapmaktayız"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise Ordu'nun kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. Geçen yıl 60 bin lira olan Kurul Kalesi kazı çalışmaları ödeneğini 200 bin liraya çıkardıklarına dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi:

"Bu çalışmalar Prof. Dr. Yücel Şenyurt hocamızın başkanlığında devam edecek. Ordu'muzda yaklaşık 600'e yakın kültür varlığı var. Bunlardan 41'i sit alanı. Bu alanlarla ilgili her türlü planlama ve çalışma tarafımızdan devam etmektedir. Kültürel mirasın onarımı, restorasyonu ve bakımıyla ilgili bundan önce de birçok proje yapılmış, bundan sonra da bu projelerimiz sürecektir."

Kurt, Türkiye olarak dünyanın en güzel müzelerini yaptıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Konya, Adana, Erzurum, Samsun, İstanbul, Ege uygarlıkları ve birçok Uşak, Kütahya müzeleri gibi dünya ölçeğinde müzelere imza atmaktayız. Güzel Ordu'muza yakışan çok güzel bir müze yapacağız. Bunun biz sözünü veriyoruz. Biz bu müzeyle iddialıyız. Buradaki müze Ordu'yu anlatacak, yaşayan müze olacaktır. 8-5 arasında açılıp kapanan bir müze değil, bütün salonlarıyla kültürel, açık sergi alanlarıyla, kafesiyle ve diğer mekanlarıyla Ordu'muzun hizmetinde olacaktır."

Konuşmaların ardından Ordu Modern Arkeoloji Müzesi yüklenici firma yetkililerince sunum yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ordu Modern Arkeoloji Müzesi

Çağdaş müzecilik anlayışına uygun sergileme, depo ve sosyal alanların yer alacağı Ordu Müzesi, Altınordu'da 7 bin 590 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek ve 6 bin 520 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Ordu’nun en büyük konferans salonuna da ev sahipliği yapacak olan yeni müze, 2 bin metrekare sergileme alanı, bin metrekare kütüphane, 600 metrekare depo alanı, 400 metrekare dinlenme, yeme içme alanları ile çocuk eğitim atölyeleri, geçici sergi salonu, canlandırma alanları, atölyeler, laboratuvar ve idari birimleri barındıracak.

Müze, spor yapılarının hemen yanında, yeşil alanı, deniz manzarası, gerekli bütün kentsel donatılara yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile ziyaretçilerin ilk durağı olacak.

Muhabir: Eyüp Elevli