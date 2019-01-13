Ordu'daki kurgulanmış bıçaklama videosuna soruşturma

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak Cumartesi günü ulusal bir televizyon kanalının ana haber bülteninde, "Önce dövdü, sonra bıçakladı" konulu haber görüntüsü üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

"Görüntülerin kurgu olduğu anlaşılmıştır"

Görüntülerin kurgu olduğunun anlaşıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ünye ilçesinden geldiği belirtilen haber içeriğinde bir bayanın, bir erkek tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda, belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelere habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır."

İddiaya girmişler

Açıklamada, söz konusu görüntülerin, 12 Ocak Cumartesi günü S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30), Ü.A. (26) adlı biri kadın 5 kişi tarafından kurgulandığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "O.B. ile S.V'nin, kendi aralarında çektikleri kurgu görüntülerin bir ulusal televizyonun Whatsapp ihbar hattına gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri O.B'nin kendi cep telefonundan televizyon kanalına gönderdiği anlaşılmış olup, konu hakkında Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç uydurmak' fiilinden gerekli adli işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Muhabir: Hayati Akçay