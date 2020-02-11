Euro
6.60
Dolar
6.04
BIST 100
117,764.70
Altın
1,568.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapılar yıkılıyor.

Eyüp Elevli,Hayati Akçay   | 11.02.2020
Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı Fotoğraf: Eyüp Elevli / AA

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı.

İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği yıkım kararı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye geldi. Çok sayıda polis ve zabıta ekibi, 3, 10 ve 12'nci katları tamamlanan üç yapının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada inşaat alanına giren firma çalışanları ile görevliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Güvenlik güçlerince firma çalışanları alandan çıkarıldı. İş makinelerinin girdiği inşaat alanına emniyet şeridi çekildi. Yapılan görüşmelerin ardından yapıların yıkımına başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Atik, eski CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, belediye ve firma yetkilileri çalışmaları takip etti. Eski milletvekili Yıldız, bir süre sonra alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor

Benzer haberler

Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı

Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ceren Özdemir cinayeti failinin polisleri yaralamasıyla ilgili yargılanmasına başlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Öğrencilerin milli ve manevi değerlerini yaşatması elzemdir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Öğrencilerin milli ve manevi değerlerini yaşatması elzemdir
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den, üst ölçekli yapıya ilişkin açıklama

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den, üst ölçekli yapıya ilişkin açıklama
Ordu'da doğal gaz borusu patladı

Ordu'da doğal gaz borusu patladı