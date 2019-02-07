Ordu'da turizm villa tipi otellerle canlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince şehir terası konumundaki Boztepe'ye "Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi" kapsamında 11 dairelik 5 villa tipi otel ve restoran inşa edildi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da turizmi canlandırmak ve Boztepe'yi cazibe merkezi haline dönüştürmek amacıyla çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Kentin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini bildiren Tekintaş, Boztepe'nin sadece Ordu'nun değil Karadeniz'in de önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladığına işaret etti.

Tekintaş, "Coğrafi konum itibarıyla dünya üzerinde kente hakim olma noktasında ender zirvelerden biri olarak gösterilen Boztepe, gerçekleştirdiğimiz çeşitli projelerimizle turistik değerine değer katmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi"ni tamamen doğayla uyumlu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tekintaş, bir süre önce yapımına başlanan projenin, peyzaj çalışmaları tamamlandığında hizmete hazır hale geleceğini söyledi.

Proje kapsamında 11 dairelik 5 villa tipi otel ve restoran inşa edildiğini belirten Tekintaş, "Her katı ayrı daire olacak şekilde 3 adet 227 metrekarelik üç katlı A tipi villa ve 2 adet 228 metrekarelik tek daireli dubleks B tipi villa yapıldı. İki kat olarak projelendirilen, toplam 603 metrekarelik restoranda ise balkon, teras ve çocuk oyun alanları da yer alıyor." dedi.

Tekintaş, "Projemiz sayesinde hem özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımızın ve turizmin istifadesine sunacağız. Yapılan çalışmalarla Ordu'muza yakışır bir Boztepe'yi ortaya çıkaracağız. Bu tip irili ufaklı dokunuşlarla Boztepe, adından sıkça söz ettiren ve merak uyandıran bir görünüme kavuşacak." diye konuştu.

Muhabir: Hayati Akçay