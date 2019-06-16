Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ordu'da dolunun zarar verdiği araçların tamirinde yoğunluk

Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki dolunun zarar verdiği çok sayıda araç, oto tamircilerinde yoğunluk oluşturdu.

Eyüp Elevli   | 16.06.2019
Ordu'da dolunun zarar verdiği araçların tamirinde yoğunluk

Ordu

Gürgentepe ve çevre ilçelerde 12 Haziran'da etkili olan dolu sebebiyle ev çatıları, tarım arazileri ile araçlar zarar gördü. 

Dolunun ardından Ordu Valiliği koordinesinde 3 ayrı hasar tespit komisyonu oluşturuldu. 

Konutların çatılarındaki zararlar için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, tarım arazilerindeki zararlar için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, araçlarda oluşan hasarları belirlemek üzere de Gürgentepe Kaymakamlığının teknik ekiplerinden oluşturulan hasar tespit komisyonları bölgede çalışma gerçekleştirdi.

İlçedeki onlarca sürücü, araçlarının camının kırılması, kaportasının çökmesi gibi şikayetlerle oto tamircilerine başvurdu.

Oto tamirci Cemil Çokiyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki dolunun ev ve mahsullerin yanı sıra araçlara da önemli zarar verdiğini hatırlattı.

"Yoğunluk nedeniyle randevulu sisteme geçtik"

Vatandaşların, araçlarını yaptırmak üzere kendilerine başvurduğunu anlatan Çokiyi, "O yüzden biz de Fatsa'dan buraya vatandaşlarımıza hizmet etmek için geldik. Şu anda araçların dolu hasarlarını gideriyoruz. Hasar gören bir aracı yaklaşık 2,5 günde tamir ederek eski haline getiriyoruz." diye konuştu.

Çokiyi, yoğunluğun çok fazla oluştuğunu ifade ederek, "Dolunun ardından 150'nin üzerinde araç geldi. Yoğunluktan dolayı randevulu sisteme geçtik." dedi.

Aracı doludan hasar gören Erdem Kulaç ise yağış sırasında aracının tavan, bagaj, ön kaput ve cam kenarlarında hasar meydana geldiğini söyledi.

Ordu Valiliği, 257 aracın camının kırılması, kaportasının çökmesi gibi sebeplerle zarara uğradığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Jandarmadan 'arka koltukta emniyet kemeri' uyarısı

Jandarmadan 'arka koltukta emniyet kemeri' uyarısı

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Ordu'da hedef yılda 16 milyon organik yumurta

Sivas'ta dolu etkili oldu

Sivas'ta dolu etkili oldu
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
Felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakıyor

Felçli eşine 51 yıldır adeta gözü gibi bakıyor